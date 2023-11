Beerdigung: Hohe Kosten für den Tod - Wie viel Geld das Lebensende Angehörigen abverlangt

Die Inflation machte nicht nur den täglichen Einkauf teurer, sondern auch den Tod. Die Kosten für eine Beerdigung sind inzwischen hoch. Laut Georg Hartl, Beirat im Bestatterverband Bayern und Bestattermeister in Prien am Chiemsee (Landkreis Rosenheim) haben sich die Energiekosten – etwa für Fahrtkosten und Einäscherungen – extrem verteuert und auch das Holz für Särge kostet inzwischen um 50 bis 70 Prozent mehr. Eichstätt ist eine von vielen Kommunen, die auch an den Friedhöfen kräftig an der Preisschraube gedreht haben. So viel müssen Angehörige nun insgesamt für eine Beerdigung einkalkulieren. Und was ist eigentlich, wenn das Geld nicht für eine Bestattung reicht?