Bayerns Real-Testlauf gegen Stuttgart - Augsburg beim BVB

Bayern gastiert zum Spitzenspiel in Stuttgart - Augsburg muss in Dortmund ran. Bei beiden Partien steht kurioserweise aber nicht die Bundesliga im Fokus.

Ganz im Zeichen des anstehenden Champions-League-Halbfinales stehen die Auswärtsaufgaben des FC Bayern und des FC Augsburg am Wochenende. Die Münchner treten am Samstag (15.30 Uhr/Sky/Sat.1) in der Fußball-Bundesliga beim VfB Stuttgart an. Diese Begegnung aber will Trainer Thomas Tuchel dafür nutzen, Akteure für das zweite Königsklassen-Duell gegen Real Madrid zu schonen. Da die Meisterschaft bereits verspielt ist, zählt für die Bayern nur noch die Champions League - und da will Tuchel am Mittwoch in Madrid seinen bestmöglichen und fittesten Kader aufbieten.

Herschenken will er die Begegnung beim Überraschungsteam aus Schwaben aber freilich nicht. Trotz der besonderen Situation gibt es eine „Verantwortung, dass die, die spielen, Gas geben und sich wehren und auf jeden Fall den Biss zeigen, der nötig ist, um dort zu bestehen“, wie Tuchel sagte. Mit einem Sieg würden die Bayern nicht nur weiter Selbstvertrauen für Real holen, sondern auch die Vize-Meisterschaft klarmachen - bei einer Niederlage würde der Vorsprung auf Stuttgart auf zwei Punkte schmelzen.

Auch für Augsburg spielt das Rückspiel des Champions-League-Halbfinales eine Rolle - wegen des Gegners: Die Fuggerstädter gastieren nämlich bei Borussia Dortmund. Auch BVB-Coach Edin Terzic kündigte - ähnlich wie Tuchel - an, Spieler zu schonen. „Wir werden definitiv rotieren“, sagte er. Augsburgs Coach Jess Thorup beruhigt das nur bedingt - für ihn steht trotz der Rotation fest, dass es ein ganz schweres Duell wird. „Sie haben einen sehr starken Kader“, unterstrich der Däne.

