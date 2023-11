Bayerns Basketballer beenden Niederlagen-Serie

Der FC Bayern München hat in der Basketball-Euroleague seinen Negativlauf beendet. Gegen Partizan Belgrad gelang dem Team von Trainer Pablo Laso am Mittwoch ein 94:85 (53:51). Zuvor verlor der Bundesligist die vergangenen vier Partien in der Königsklasse. Mit einer Bilanz von 3:5 haben die Bayern den Anschluss an das Tabellen-Mittelfeld geschafft. Bereits am Freitag (19.00 Uhr/Magentasport) geht es in der Euroleague beim litauischen Topclub Zalgiris Kaunas weiter.

Ohne die angeschlagenen Weltmeister Andreas Obst und Isaac Bonga hatten die Münchner zunächst einige Probleme. Die Gäste aus Serbien, die von zahlreichen Fans in der Arena unterstützt wurden, führten zu Beginn des zweiten Viertels mit zehn Punkten. Mit einem immer stärker werdenden Carsen Edwards drehten die Münchner die Partie und lagen bereits zur Pause mit 53:51 vorn. Auch im dritten Viertel waren die Bayern besser: Mit 70:63 ging es in den Schlussdurchgang.

Vor den Augen von Bundestrainer Gordon Herbert und dem früheren Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger kam es im vierten Viertel zu einer umkämpften Partie. Der frühere Ulmer Bruno Caboclo hielt Partizan in der Partie. Die Münchner konnten dagegen halten und holten sich den dritten Saisonsieg. Edwards war mit 21 Punkten bester Münchner Werfer.

