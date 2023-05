Bayern-Fußballerinnen vor Titel: «100 Prozent abliefern»

Klara Bühl - Klara Bühl. - Foto: Christian Kolbert/Bildagentur Kolbert/dpa/Archivbild

Die Fußballerinnen vom FC Bayern stehen vor der fünften Meisterschaft. Der Gegner am letzten Spieltag ist schon abgestiegen. Trotzdem wollen die Münchnerinnen den Kontrahenten nicht unterschätzen.

Die Fußballerinnen des FC Bayern München wollen Absteiger 1. FFC Turbine Potsdam beim entscheidenden Spiel um die Meisterschaft nicht unterschätzen. «Wir wissen, dass wir eine gute Leistung brauchen und jede Spielerin 100 Prozent abliefern muss, weil wir nur mit der Einstellung auch das Spiel am Wochenende gewinnen können», sagte Münchens Nationalspielerin Klara Bühl vor der Heimpartie am letzten Bundesliga-Spieltag am Sonntag (14.00 Uhr/MagentaSport und BR).

Potsdam werde den Münchnerinnen nichts schenken, betonte Bühl. Trotzdem gibt sich die Offensivspielerin zuversichtlich, dass die Mannschaft die Meisterschaft mit einem Sieg perfekt macht. «Die Motivation ist unglaublich hoch. Das Spiel zählt zu den entscheidenden Spielen in der Saison.»

Die Münchnerinnen haben vor dem Saisonfinale zwei Zähler Vorsprung auf den VfL Wolfsburg. Um aus eigener Kraft die Meisterschaft zu holen, benötigt das Team von Trainer Alexander Straus drei Punkte.

Auf eine mögliche Meisterfeier am Sonntag auf dem Marienplatz habe die Mannschaft eine ganze Spielzeit hingearbeitet. «Es wäre wirklich ein Traum», sagte Bühl. Sie hofft, dass die Männer des FC Bayern ebenfalls feiern können. «Mal schauen, was am Samstag in der Bundesliga noch passiert. Wir glauben natürlich an die Jungs und drücken ihnen auch die Daumen.»

Die Frauen des FCB vergaben ihre erste Chance zum Titelgewinn in der Vorwoche beim 0:0 gegen Bayer 04 Leverkusen. «Am allerliebsten wäre es mir gewesen, wenn wir es selbst gegen Leverkusen fix gemacht hätten. Dann hätte man noch eine entspannte Woche gehabt zum Ende», merkte Angreiferin Lea Schüller an. Für die Bayern-Frauen wäre es der fünfte Meistertriumph nach 1976, 2015, 2016 und 2021.

© dpa-infocom, dpa:230526-99-839004/2