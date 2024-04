Feuerwehr - Feuerwehrleute stehen an einem Einsatzort. - Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Ein Waldarbeiter ist im Rauhenebrach von einem Baum getroffen und dabei tödlich verletzt worden. Der 58-Jährige kam am Mittwoch von einem Arbeitseinsatz in Rauhenebrach nicht zurück und war nicht zu erreichen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Arbeitskollegen informierten einen Förster, der den leblosen Mann fand. Nach ersten Erkenntnissen fiel der Baum auf den Waldarbeiter, als er versuchte einen anderen umgestürzten Baum von einer Straße zu räumen.

© dpa-infocom, dpa:240418-99-720168/2