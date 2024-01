Bauernproteste am Freitag und am Wochenende: Wo in der Region Straßen blockiert sind

Die Bauernproteste dauern bereits seit Montag an. Nachdem es am ersten Tag der Woche fast überall in der Region zu größeren Aktionen der Landwirte kam, waren diese auch in den vergangenen Tagen immer wieder aktiv. Zum Wochenende sind noch einmal mehrere größere Proteste angekündigt. Ein Überblick über die wichtigsten Proteste in der Region am Freitag und am Wochenende.









Passau: Auch am Freitagmorgen protestierten die Landwirte wieder in Passau: Um 7.30 Uhr war der Demozug in Kohlbruck gestartet. Die Route war identisch mit der Strecke vom Donnerstag durch die Passauer Innenstadt bis zur Neuburger Straße.



In Passau ist für Montag in der eine weitere Aktion der Landwirte angekündigt. Diese ist für die Autobahnanschlussstelle Passau-Nord von 10 bis 13 Uhr angemeldet, weshalb Auf- und Abfahrt in diesem Zeitraum für den Verkehr gesperrt werden.







Niederviehbach: Rund 500 Teilnehmer haben sich für eine Demonstration in Niederviehbach (Landkreis Dingolfing-Landau) am Freitag angemeldet.



Landkreis Rosenheim: Zu zahlreichen Demonstrationen kommt es am Wochenende im Landkreis Rosenheim. Am Freitag sind in Schechen auf Höhe der B15 beim Gewerbegebiet ab 18 Uhr und in Bad Aibling auf der Wiesenfläche östlich der Staatsstraße 2089 ab 18.30 Uhr Proteste angemeldet.



Am Samstag folgen Proteste in Bernau am Chiemsee auf der Wiesenfläche zwischen A8 und dem Campingplatz Wiesengrund ab 19.30 Uhr und in Bruckmühl auf der Wiesenfläche im Ortsteil Oberholzham ab 19 Uhr.



Sonntag gibt es dann noch Aktionen im Griesstätter Ortsteil Kolbing ab 16 Uhr, in Feldkirchen-Westerham neben der Staatsstraße bei Feldkirchen (neben Ast) ab 17 Uhr und in Soyen auf der Wiesenfläche bei Kirchreit ab 19 Uhr.



Straubing: In Straubing sollte eigentlich am Freitag demonstriert werden, die Aktion wurde aber auf Samstag verschoben. Diese beginnt um 14 Uhr am Hagen. Gegen 17 Uhr startet dann eine Sternfahrt mit folgender Streckenführung: Hagen – Kinseherberg – Stadtgraben – Mühlsteingasse – Innere Passauer Straße – Äußere Passauer Straße – Kreisverkehr Alfred-Dick Ring – Alfred-Dick-Ring – Kreisverkehr Landshuter Straße. Es sind rund 2000 Teilnehmer angemeldet.



Freyung: Eine große Demonstration findet am Samstag von 10 bis 16 Uhr in Freyung statt. Dort hat sich auch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger angekündigt. Auf den Bundesstraßen B12 und B533 sowie

den Staatsstraßen 2132 und 2630 kommt es zu erheblichen Beeinträchtigungen.



Viechtach/Teisnach: Am Samstag gibt es eine Demonstrationsfahrt, die um 19 Uhr am Volksfestplatz in Viechtach (Landkreis Regen) beginnt, über die B85 nach Patersdorf verläuft und von dort aus nach Teisnach führt. Die Versammlung endet dort am Georg-Wittmann-Platz.



Parkstetten: Gegen 15 Uhr kommt es am Sonntag zu einer großen Demonstration der Bauern in Parkstetten (Landkreis Straubing-Bogen).

− jf







Der Bericht wird fortlaufend aktualisiert.