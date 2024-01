Bauern blockieren Logistiklager bei Ingolstadt

Bauernproteste - Bayern - Mit hunderten Traktoren nehmen Landwirte an einer Kundgebung in Bayern teil. - Foto: Peter Kneffel/dpa

Mehrere Bauern haben mit ihren Traktoren in der Nacht zum Montag Logistiklager bei Ingolstadt blockiert. Dabei handle es sich um Lager von mehreren Lebensmittelhändlern, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntagabend. Protestierende Landwirte hatten in der Vergangenheit bereits mehrfach Logistikzentren blockiert.

Die seit Wochen anhaltenden bundesweiten Proteste richten sich gegen geplante Subventionskürzungen der Bundesregierung. Schrittweise abgeschafft werden soll danach die Steuerbegünstigung auf Agrardiesel. Dass die Ampelkoalition einen Teil ihrer Kürzungspläne zurückgenommen hat, reicht dem Bundesbauernverband nicht aus.

© dpa-infocom, dpa:240129-99-790109/2