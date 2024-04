Was tun mit Bankkarten, Debitkarten und Chipkarten von Krankenkassen oder der SIM-Karte am Handy, wenn sie nicht mehr benötigt werden? Die Entsorgung im Hausmüll ist gesetzlich verboten – denn sie ist per Definition ein „Elektrogerät“. Also ab damit auf den Wertstoffhof? Und kann sie überhaupt noch recycelt werden, wenn man – wie es zum Beispiel Verbraucherschützer oder die Sparkassen empfehlen – aus Datenschutzgrünen den Chip der Karte zerschneidet?