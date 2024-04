Balkon brennt: Mehr als 100 Menschen aus Hochhaus evakuiert

Wegen eines Brandes auf dem Balkon eines Hochhauses in München haben mehr als 100 Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen. Eine 63-jährige Frau habe sich beim Löschversuch Verbrennungen zugezogen, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Der Rettungsdienst habe sie zusammen mit ihrem Mann in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr konnte das Feuer am Samstagabend schnell löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Der Brand im achten Stock hätte auch auf die anderen Stockwerke übergreifen können, wie es von der Feuerwehr hieß. Vorsorglich sei das gesamte Hochhaus evakuiert worden. Als das Feuer gelöscht war, konnten alle Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen.

