Autos stoßen zusammen: 19-Jährige stirbt

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Oberbayern ist eine 19-Jährige gestorben. Die Frau habe am Montag mit ihrem Wagen auf eine Staatsstraße bei Wonneberg (Landkreis Traunstein) einbiegen wollen und habe dabei nach ersten Ermittlungen das Auto eines 47-Jährigen übersehen, teilte die Polizei mit. Die 19-Jährige sei nach dem Zusammenstoß noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen gestorben. Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelten zum genauen Unfallhergang.

© dpa-infocom, dpa:240506-99-935384/3