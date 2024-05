Ein Wohnhaus im unterfränkischen Haibach ist am Montag eingestürzt. Das etwa 100 Jahre alte Gebäude sei zuletzt nicht mehr bewohnt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Bei dem Vorfall in der Gemeinde im Landkreis Aschaffenburg sei niemand verletzt worden. Die Ursache für den Einsturz des Wohnhauses samt Nebengebäude blieb zunächst unklar. Ein Teil des Bauwerks habe am Nachmittag noch gestanden, drohe aber ebenfalls einzustürzen, sagte ein Polizeisprecher.

