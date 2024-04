Autos stoßen frontal zusammen: Zwei Menschen schwer verletzt

Bei einer Kollision zweier Autos in Oberbayern sind drei Menschen verletzt worden, davon zwei schwer. Die Fahrzeuge waren am Samstagmorgen aus zunächst unklaren Gründen frontal auf der Bundesstraße 2 bei Spatzenhausen (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) zusammengestoßen. Drei Insassen mussten aus den Wagen befreit werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Sie kamen in Krankenhäuser. Die B2 war zunächst komplett gesperrt. Mehr Informationen waren zunächst nicht bekannt.

