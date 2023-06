Autofahrerin fährt Opa und Enkel an: Beide verletzt

Rettungshubschrauber - Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an. - Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

In Niederbayern sind ein Großvater und sein vierjähriger Enkel von einem Auto angefahren und verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag ereignete sich der Unfall am Mittwochabend in Grafenau (Landkreis Freyung-Grafenau). Laut Polizei bog die 31 Jahre alte Autofahrerin verbotenerweise nach links ab und übersah dabei nach eigenen Angaben den vier Jahre alten Bub und seinen Großvater, die zu Fuß die Straße überquerten.

Der 79-Jährige wurde schwerverletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, der Vierjährige kam leicht verletzt in eine Kinderklinik. Sein neun Jahre alter Bruder und die Großmutter waren den Angaben zufolge schon auf der anderen Straßenseite, als der Unfall geschah. Gegen die Autofahrerin wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:230601-99-901317/2