Autofahrer wegen zweifacher fahrlässiger Tötung angeklagt

Ein Autofahrer ist in Straubing wegen des Todes zweier junger Menschen angeklagt. Er soll unter Alkoholeinfluss den Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Wagen verschuldet haben.

Vor dem Amtsgericht Straubing beginnt am Donnerstag (9.00 Uhr) ein Prozess gegen einen Autofahrer wegen fahrlässiger Tötung in zwei Fällen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann in der Nacht zum 3. Juni 2023 bei Mitterfels (Landkreis Straubing-Bogen) mit seinem Wagen - unter Alkoholeinfluss stehend - auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß. In dem Fahrzeug saßen vier junge Leute im Alter zwischen 16 und 18 Jahren, zwei von ihnen starben, zwei wurden schwer verletzt.

Weiter geht die Anklagebehörde davon aus, dass der Mann aufgrund seiner Alkoholisierung mit der Möglichkeit eines von ihm verursachten Verkehrsunfalls rechnen musste. Der Zusammenstoß wäre für den Angeschuldigten vermeidbar gewesen. Ein Gerichtssprecher verwies auf die Unschuldsvermutung. Das Verfahren soll am 15. Mai fortgesetzt werden.

