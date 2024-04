Autofahrer schlägt mit Axt auf Lastwagen ein

Ein Autofahrer hat auf der Autobahn 96 in Schwaben mit einer Axt auf einen Lastwagen eingeschlagen. Dabei soll der 44-Jährige die Rücklichter und ein Abblendlicht des Lasters zertrümmert haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Danach habe er den 53 Jahre alten Lastwagenfahrer in seinem Führerhaus bedroht.

Zuvor soll der Lastwagen am Donnerstagabend seitlich das Auto bei Mindelheim (Landkreis Unterallgäu) touchiert haben. Als beide Fahrer wegen des Unfalls auf dem Standstreifen anhielten, rastete der 44-Jährige demnach aus. Die Polizei konnte den Mann schließlich beruhigen. Sie stellten allerdings fest, dass der 44-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte.

© dpa-infocom, dpa:240419-99-735844/2