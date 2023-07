Vier Tage entspannen: Auszeit am Fuße der Seiser Alm zu gewinnen

Das modern gestaltete Badehaus aus Bergfichte und die natürlichen Materialien beweisen, wie wichtig die Nähe zur Natur für die Harmonie von Geist und Seele ist. −Fotos: Luca Putzer, Brandnamic

Ein Kraftplatz mit Herz und Seele am Fuße der Seiser Alm ist das Hotel Sensoria Dolomites in Südtirol. Wir verlosen vier Übernachtungen für zwei Personen.









Im Sensoria Dolomites genießen die Gäste ein All Day Inklusiv Arrangement – „exklusiv inklusiv“. Das beginnt mit dem morgendlichen Bummel über den Genuss-Markt, in dem sich der Buffetbereich befindet, wo man zwischen süßen und herzhaften Spezialitäten aus der Region wählen kann. Herkunft und Qualität der Produkte wird besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Ein guter Grund, sich schon jetzt auf die nachmittägliche Jause zu freuen – und aufs von Südtiroler Weinen begleitete Abendessen.

In Zusammenarbeit mit dem Hotel Sensoria Dolomites (www.sensoriadolomites.com) verlost die Mediengruppe Bayern vier Übernachtungen im Doppelzimmer Essence für zwei Erwachsene inklusive All-Day-Inklusiv-Arrangement. Rufen Sie bis Sonntag, 23. Juli, unter der Telefonnummer 0137/822703013 (50 Cent pro Anruf) an und sprechen Sie das Wort Dolomiten sowie Ihre Telefonnummer, Namen und Adresse auf unser Tonband.





Informationen unseres Gewinnspielpartners





Ein Wohlfühlort für Sinne und Seele, umgeben von intakter Natur und geprägt von echter Südtiroler Herzlichkeit, ist am Fuße der Seiser Alm im Juni 2022 eröffnet worden. Das Sensoria Dolomites ist ein besonderer Ort mit 47 eleganten Zimmern und Suiten, innovativem Spa und vielfältigen kulinarischen Genüssen.

Ein Herzensprojekt ist das Vier-Sterne-Superior-Hotel Sensoria Dolomites für die Gastgeber Lea Oberhofer und Simon Leitner. Nach Wanderjahren in Paris, Mailand, Wien, Singapur und Edinburgh verwandelt das Paar den (schwieger-)elterlichen Ritterhof mit einem innovativen Konzept in ein Refugium für alle Sinne. „Luxus für die Seele“ ist ihre Vision – ein Ort, der sich nicht mit oberflächlichen Annehmlichkeiten begnügt, sondern die Sinne berührt und bereichert.

Schon die Lage ist eine Klasse für sich. Am Fuße der Seiser Alm fügt sich das Hotel vor dem Panorama des Schlern-Massivs harmonisch in die Landschaft. Auch im Hotel ist die Umgebung fassbar: Das Gebäude-Ensemble besteht überwiegend aus heimischem Holz, Formen und Linien sind der Natur entlehnt.

Die 45 großzügig geschnittenen Zimmer sowie die zwei Suiten des Sensoria Dolomites sind in elegantem Stil eingerichtet und mit allem Komfort ausgestattet. Heimisches Holz, angenehme, dezente Farben und viel Licht prägen die Interieurs.

Wellness und Wohlfühlen haben im Sensoria Dolomites viele Facetten. Bei einer Anwendung im knapp tausend Quadratmeter großen State-of-the-Art-Spa mit Naturgeräuschkulisse kann man Entspannung finden, den Alltag abstreifen und Kraft schöpfen.