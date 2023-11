Auch ein Freyunger war unter den Preisträgern bei der Bambi-Verleihung am Donnerstagabend in München vertreten: Christoph Promberger und seine Frau Barbara kämpfen in den rumänischen Karpaten für einen Nationalpark, um ein riesiges Ökosystem zu retten. Im Gespräch mit der Mediengruppe Bayern erzählt Promberger von der Verleihung und verrät zudem, welchen Appell er bei der Preisverleihung an Laudator und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gerichtet hat.