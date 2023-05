Augsburgs «wilde 13»: Berisha-Poker und der Traum von Europa

Mergim Berisha - Augsburgs Mergim Berisha gibt Anweisungen. - Foto: David Inderlied/dpa

Der FC Augsburg zittert sich in seine 13. Bundesligasaison in Serie. Angreifer Demirovic wünscht sich dann ein internationales Ende. Vorher müssen «wichtige Themen» geklärt werden.

Das Augsburger Herzschlagfinale mit der Bundesliga-Rettung im Saisonfinale ließ Stürmer Ermedin Demirovic plötzlich von einem Vorstoß in seltene FCA-Sphären träumen. «Vielleicht können wir am letzten Spieltag statt um den Klassenerhalt auch mal um Platz zehn oder sogar die Conference League spielen», äußerte der 25-Jährige einen zumindest nach der gerade beenden Spielzeit fast schon realitätsfremd klingenden Wunsch. Erst einmal spielte der FC Augsburg in seiner Vereinsgeschichte international. Damals, in der Saison 2015/16, qualifizierte sich die Mannschaft für die Europa League.

Die Visionen sind also durchaus groß. Doch zunächst steht eine «messerscharfe Analyse» der abgelaufenen Spielzeit an, wie es Trainer Enrico Maaßen formulierte. Manager Stefan Reuter kündigte an: «Wir wissen, dass wir deutlich zulegen müssen. Ab der kommenden Woche werden wir uns intensiv mit den wichtigsten Themen beschäftigen.»

Neben der Frage, wie man die eklatante Auswärtsschwäche in den Griff bekommen kann, dürfte die Zukunftsverhandlung mit Nationalstürmer und Augsburgs bestem Torschützen Mergim Berisha eines dieser Themen sein. Medienberichten zufolge sollen die Schwaben bereits die Kaufoption gezogen und den Leihspieler von Fenerbahce Istanbul fest verpflichtet haben. «Wenn es irgendwo steht, dann ist es vielleicht so. Aber ich gehe davon aus, dass wir sie ziehen», kommentierte FCA-Coach Maaßen jüngst.

Auch auf die nach dem Abgang von Rafal Gikiewicz ungeklärte Torwartfrage wollte der Trainer nicht im Detail eingehen. Tomas Koubek absolvierte seine Vertreterrolle im Saison-Endspurt ordentlich. Ein gestandener Bundesliga-Keeper ist der Tscheche aber nicht. Das wäre allerdings Finn Dahmen, der als Top-Kandidat in Augsburg gehandelt werden soll, mit 13 absolvierten Partien im Oberhaus auch nicht. Der Mainzer ist aber ein heißer Kandidat.

Es stehen einige Personalentscheidungen an. Langweilig dürfte den FCA-Verantwortlichen in der Sommerpause nicht werden. Und dann wären da ja auch noch die Abgänge von Spielern wie André Hahn und Daniel Caligiuri, die kompensiert werden müssen.

Schon vor möglichen Verpflichtungen steht fest: Der Augsburger Kader ist vielversprechend. Nach dem Umbruch im Winter mit vielen jungen Neuzugängen wie Arne Engels oder Dion Beljo blieb bislang aber nicht viel Zeit, um sich aufeinander einzustimmen. Hinzu kamen viele verletzungsbedingte Ausfälle wie der von Führungsspieler Niklas Dorsch, die Maaßen zum Umplanen zwangen. «Wir haben einer jungen Mannschaft vertraut, die das in vielen Spielen gut umgesetzt hat. Darauf können wir aufbauen», befand der 39 Jahre alte Trainer.

Zunächst geht es für die Spieler in den verdienten Urlaub. Der finale Akt im Abstiegskampf hatte noch einmal richtig Nerven gekostet. Nach dem Abpfiff des mit 0:2 verlorenen Spiels bei Borussia Mönchengladbach mussten die Augsburger minutenlang am Spielfeldrand bangen, ehe die Rettung durch das 1:1 des Rivalen VfB Stuttgart gegen die TSG 1899 Hoffenheim feststand.

Am Ende haben es die Unabsteigbaren als Tabellen-15. wieder geschafft. Seit dem Bundesliga-Aufstieg 2011 mogelt sich Augsburg irgendwie durch. Wirklich glücklich wirkten die Spieler allerdings nicht, als sie sich in Mönchengladbach ihre T-Shirts mit der Aufschrift «Die wilde 13» überstreiften. Die 13. Saison in der Fußball-Bundesliga hätten die zittererprobten Augsburger gerne aus eigener Kraft klargemacht. «Nächstes Jahr wollen wir aber richtig angreifen», kündigte Demirovic an - und dachte dabei wohl wieder an Europa.

