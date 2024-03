Auf Einsatzfahrt: Polizeiauto in Nürnberg von Mercedes gerammt

Ein Polizeiauto war am Donnerstagvormittag in Nürnberg in einen Unfall verwickelt gewesen. − Foto: Goppelt/vifogra

Ein Polizeiauto ist am Donnerstagmorgen in Nürnberg während einer Einsatzfahrt in einen Unfall verwickelt gewesen. Eine 45 Jahre alte Frau hatte den Streifenwagen übersehen und fuhr mit ihrem Mercedes in die Fahrerseite des Polizeiautos.







Wie die Polizei mitteilte, waren die Polizisten im Nürnberger Stadtteil Langwasser mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs zu einem Einsatz. An einer Kreuzung fuhr die Mercedes-Fahrerin mit ihrem Auto bei grüner Ampel in die Kreuzung, übersah dabei jedoch den Streifenwagen. Der Mercedes rammte das Polizeiauto an der Fahrerseite.



Die Mercedes-Fahrerin zog sich bei dem Aufprall laut Polizei leichte Verletzungen zu, die der Rettungsdienst noch an der Unfallstelle behandelte. Die beiden Polizisten erlitten ebenfalls leichte Verletzungen und gingen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Den Schaden an den beiden Autos schätzt die Polizei auf 35.000 Euro.

− bli