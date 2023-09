Am Rande des Oktoberfestes: Münchner Polizei wird zum TikTok-Hit

Tausendfach auf TikTok geliked: die Münchner Wiesn-Polizei. − F.: lai

Rund 600 Beamte sind beim Münchner Oktoberfest im Einsatz. Alkoholleichen, Schlägereien, Diebstähle - die Schichten sind anstrengend. Aber manchmal gibt es für die Beamten auch positive Einsätze - wie ein Blick auf die aktuellen TikTok-Trends zeigt.









Auf TikTok werden die Münchner Polizisten gerade zu Stars - ungewollt. Nach Feierabend haben sich zum Beispiel einige Beamte in Feldls Teufelsrad, dem ältesten Fahrgeschäft auf der Wiesn, versucht. Das filmte jemand, stellte es auf dem Videoportal online. Innerhalb kürzester Zeit erreichte das Video Tausende Likes. Kommentare wie „Hoffentlich ist die Polizei aufm Wasen in Stuttgart auch so cool drauf“ zeigen - solche Aktionen kommen an.



„Unsere Beamten werden hin- und wieder aus Dankbarkeit und als Zeichen des Respekts von den Betreibern der Fahrgeschäfte eingeladen“, erklärt ein Sprecher der Polizei München. Wenn es das Treiben auf der Wiesn zulasse, dann würde das ein oder andere Angebot auch gerne angenommen. „Für uns ist das eine gute Möglichkeit, um Bürgernähe zu demonstrieren.“ Polizisten seien nicht nur Ordnungshüter, sondern halt auch Menschen, die für viele Späße zu haben sind.



Zum Beispiel um gemeinsam in einer Reihe die Münchner Rutsche abwärts zu sausen - und dabei die Hüte festzuhalten. Das Video erzielte fast 50.000 Likes in wenigen Stunden und wurde knapp 5000-mal abgespeichert.











Münchner Bundespolizei tanzt auf der Hackerbrücke

Ebenso positiv präsentiert sich die Münchner Bundespolizei auf TikTok. Denn sie sorgt abseits der Theresienwiese auf der Münchner Hackerbrücke mit Diskosound aus dem Mannschaftswagen für Partystimmung. Was von den Passanten auch gerne angenommen wird. Vor allem, wenn die Wiesn-Bierzelte ihre Pforten schließen. Dann strömen tausende, zumeist alkoholisierte Besucher, über die Hackerbrücke in die Stadt. Ein neuralgischer Zeitpunkt, denn in dem Gedränge und unter Alkoholeinfluss kann schnell Aggressivität entstehen. Dem will die Polizei mit Partymusik vorgreifen: „Wer tanzt, prügelt nicht“. Und wenn die Beamten dann selber auch das Tanzbein schwingen, hat es gleich noch einen doppelt positiven Effekt: Deeskalation und Bürgernähe.









Auf der Wiesn 2023 sind insgesamt rund 600 Beamte der Münchner Polizei im Einsatz. Wie viele davon auf einmal im Dienst sind, hängt von Wochentag und Uhrzeit ab. Werktags zur Mittagszeit liegt die Zahl im mittleren zweistelligen Bereich, am Samstagabend hingegen im mittleren dreistelligen Bereich. „Die Sicherheit der Festbesucher ist aber immer gewährleistet - auch wenn der ein oder andere Beamte mal vom Teufelsrad kugelt oder das Tanzbein schwingt.