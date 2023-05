Am Dienstag und Mittwoch: Busfahrer in Landshut und Passau streiken

Die Gewerkschaft Verdi hat Busfahrer in Landshut und Passau für Dienstag zu ganztägigen Warnstreiks im ÖPNV aufgerufen. Dadurch kommt es zu erheblichen Einschränkungen im Linienverkehr. −Symbolbild: dpa

Die Gewerkschaft Verdi hat Busfahrer in Landshut und Passau für Dienstag und Mittwoch erneut zu ganztägigen Warnstreiks im ÖPNV aufgerufen. Dadurch kommt es zu erheblichen Einschränkungen im Linienverkehr.









Verdi will mit dem Aufruf den Druck im aktuell laufenden Tarifkonflikt weiter erhöhen. In Niederbayern beteiligen sich daran die Stadtwerke Landshut und Passau, wie sie jeweils auf ihrer Website mitteilen.





Stadtwerke Landshut: „Nur wenige Busse werden fahren“





In der Mitteilung der Stadtwerke Landshut heißt es: „Es ist davon auszugehen, dass am Dienstag sowie Mittwoch nur wenige Busse im Liniensystem der Stadtwerke Landshut fahren werden.“ Lediglich die Linie 9 (Altstadt – Hauptbahnhof – Münchnerau – Gündlkoferau) sowie die Schüler- und Berufslinien 528, 529, 533, 534, 568, 574, 576, 577 seien davon nicht betroffen, weil diese von einem Kooperationspartner der Stadtwerke bedient werden.



Ob am jeweiligen Streiktag weitere einzelne Fahrten stattfinden werden, können die Stadtwerke erst nach Dienstbeginn der Schichten feststellen. Sollten weitere Fahrten möglich sein, werden diese an den beiden Streiktagen morgens auf der Homepage der Stadtwerke sowie in der SWLApp veröffentlicht und aktualisiert. Dennoch werden Fahrgäste gebeten, auf andere Verkehrsmittel zu wechseln.





In Passau gibt es eigens einen Streikfahrplan





Die Mitteilung der Stadtwerke Passau liest sich ähnlich. Darin heißt es, dass ein Großteil der Fahrten am Dienstag und Mittwoch ausfallen und es zu erheblichen Einschränkungen im Linienverkehr kommt.



Doch auch hier fallen nicht alle Fahrten aus, weil ein Teil der Fahrten von privaten Unternehmern durchgeführt werden. Dafür haben die Stadtwerke eigens einen Streikfahrplan von Montag bis Freitag entworfen.





Schon am Freitag legten Angestellte Arbeit im ÖPNV nieder





Damit setzt sich die Serie der Streiks im ÖPNV fort. Erst am Freitag legten Tausende Angestellte ihre Arbeit in mehreren Städten Bayerns nieder. So blieben beispielsweise in Passau über die Hälfte der Busse stehen.





