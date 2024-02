Sie sitzend frierend in der kargen Wohnung, weil sie sich die Heizkosten nicht leisten können, verzichten auf Mahlzeiten, lassen zum Stromsparen das Licht aus oder sammeln Pfandflaschen für ein paar Extra-Euro. Am Ende eines arbeitsreichen Lebens reicht die Altersversorgung vieler älterer Menschen in Deutschland kaum zum Überleben – auch in Ingolstadt.