Glatteis in Bayern: Von Berchtesgaden über Cham und Neumarkt bis Roth blieben am Mittwoch die Schultüren zu. Während für die Schüler Zuhausebleiben angesagt war, müssen die Lehrkräfte in einem solchen Fall trotzdem zur Schule. Zumindest ist das laut Gesetz so. Doch tatsächlich machten die widrigen Bedingungen vielen die Anreise schwer – es sei denn, sie hatten Spikes zur Verfügung.