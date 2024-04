AfD sagt Wahlkampftermin mit Krah in Oberfranken ab

Die AfD hat eine Wahlkampfveranstaltung mit ihrem Eurowahl-Spitzenkandidaten Maximilian Krah in Weidenberg (Landkreis Bayreuth) abgesagt. Auch die geplante Gegendemo werde nun nicht stattfinden, teilte der DGB Oberfranken am Freitag mit.

Gegen einen Mitarbeiter Krahs gibt es Spionagevorwürfe. Die Parteiführung hatte zuletzt erklärt, an Krah als Spitzenkandidat für den Europawahlkampf festhalten zu wollen. Nach Angaben aus der AfD-Bundesgeschäftsstelle sind jedoch alle geplanten Wahlkampfauftritte Krahs bis zum 1. Mai abgesagt. An diesem Tag ist dann, wie Krah selbst bestätigt hatte, ein Auftritt in seiner Heimatstadt Dresden geplant. Wie es danach weitergeht, ist den Angaben zufolge noch unklar. Der AfD Kreisverband Bayreuth schrieb auf der Plattform Facebook, es sei nicht möglich gewesen, kurzfristig „adäquaten Ersatz“ zu organisieren.

Ein breites Bündnis um den DGB hatte ursprünglich zur Gegenveranstaltung unter dem Motto „Für ein solidarisches Europa“ aufgerufen. Man sage nun mit Rücksicht auf die Bewohnerinnen und Bewohner ab, hieß es in der DGB-Mitteilung weiter.

