Glätte - Eine dünne Eisschicht überzieht am frühen Morgen eine Straße. - Foto: Armin Weigel/dpa/Symbolbild

Wegen mehrerer Blitzeis-Unfälle ist die Autobahn 8 südlich von München am Samstag voll gesperrt worden. Am Mittag sei es auf Höhe Bernauer Berg auf beiden Fahrspuren zu Verkehrsunfällen gekommen, teilte die Polizei mit. Fahrzeuge standen den Angaben zufolge quer. Ein Großaufgebot an Einsatz- und Rettungskräften war den Angaben zufolge vor Ort.

© dpa-infocom, dpa:240420-99-745848/2