81-jährige Autofahrerin stirbt bei Unfall

Ein 81 Jahre alte Autofahrerin ist am Montag bei einem Unfall im Landkreis Altötting ums Leben gekommen. Ihr Wagen sei in Burgkirchen an der Alz mit einem anderen Fahrzeug kollidiert, teilte die Polizeiinspektion Burghausen mit. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar.

Der 70 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens wurde bei dem Zusammenprall leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle an der Staatsstraße 2107 war für mehrere Stunden beidseitig gesperrt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, sie mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe schätzte die Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

© dpa-infocom, dpa:240506-99-936318/3