Rüstiger Senior (75) aus Pfatter vermisst – Suche bislang ohne Ergebnis

Die Polizei Wörth an der Donau sucht einen 75-Jährigen aus Pfatter (Landkreis Regensburg) und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Symbolbild: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Der 75-jährige Alfons Holzer wurde zuletzt am Freitag gegen 20 Uhr in Geisling, einem Ortsteil von Pfatter, gesehen. Die Polizei geht davon aus, dass er zu Fuß sein Anwesen verlassen hat. Der Vermisste ist laut Polizei etwa 1,70 Meter groß, schlank, hat weißes, kurzes Haar, trägt eine Brille sowie Blue Jeans, einen dunkelblauen Anorak und braune Lederhalbschuhe.



Der Vermisste gilt als orientiert und dem Alter entsprechend rüstig, so die Polizei. Intensive Suchmaßnahmen mit Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst verliefen bislang erfolglos. Auch Personensuchhunde, die Wasserwacht und ein Polizeihubschrauber waren in die Suche mit eingebunden. Nun sucht die Polizei mit einem Foto nach dem Vermissten und bittet unter der Telefonnummer 09482/94110 oder über den Polizeinotruf 110 um sachdienliche Hinweise.

kl