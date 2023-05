64-Jähriger kommt bei Gleitschirmabsturz nahe Brannenburg ums Leben

−Symbolbild: PNP

Tödliche Verletzungen hat ein 64 Jahre alter Mann aus Brannenburg bei einem Gleitschirmabsturz am Samstagvormittag erlitten. Der Mann war an der Rampoldplatte nahe Brannenburg gestartet. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.









Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei war der Gleitschirmflieger kurz nach dem Start in eine sogenannte Leewalze des Windes geraten. Dabei hatte er wohl die Kontrolle über seinen Schirm verloren, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am späten Nachmittag mit. Im Anschluss stürzte der Mann aus rund zehn Metern Höhe in das steile Almgelände unterhalb des Gipfels.





Ermittlungen zum Unfallhergang laufen





Wanderer alarmierten die Bergwacht. Doch der Pilot erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen und konnte nur noch tot durch einen Polizeibergführer geborgen werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch einen Polizeibergführer der Polizeiinspektion Brannenburg geführt.

