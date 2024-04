60-Jähriger erkennt Schockanruf: Geldabholer in Haft

Im oberfränkischen Forchheim hat ein Mann einen Schockanruf erkannt und damit geholfen, einen Geldabholer zu überführen. Unbekannte Anrufer hatten dem 60-Jährigen am Donnerstag am Telefon erzählt, dass sein Sohn in einen tödlichen Unfall verwickelt und eine Kaution von 98.000 Euro fällig sei. Laut Mitteilung der Polizei vom Samstag erkannte der Mann die Betrugsmasche und rief die Beamten, die den 29-jährigen Geldabholer dann festnahmen. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen versuchten banden- und gewerbsmäßigen Betrugs verantworten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter am Freitag Haftbefehl gegen den 29-Jährigen. Er kam in Haft.

