Über zwei Kilo Drogen gefunden: 24-Jähriger in Haft

In Oberfranken haben Beamte der Kriminalpolizei in der Wohnung eines 24-Jährigen mehr als zwei Kilo Drogen gefunden. Der Mann kam am Donnerstag wegen des Verdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Haft, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach hatten Beamte am Mittwoch die Wohnung des 24-Jährigen in Neunkirchen am Brand (Landkreis Forchheim) durchsucht und jeweils rund ein Kilo Marihuana und Amphetamin, jeweils rund 150 Gramm Methamphetamin und Kokain sowie einen Schlagring entdeckt. Daraufhin sei der Mann festgenommen und am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erließ.

