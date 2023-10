50 Kilo Gold und Bargeld im Auto: Zwei Festnahmen

50 Kilogramm Gold und knapp eine halbe Million Euro an Bargeld haben Schleierfahnder bei einer Verkehrskontrolle in einem Auto gefunden. Der 60 Jahre alte Fahrer und seine 42-jährige Beifahrerin seien daraufhin festgenommen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Es bestehe der Verdacht der Geldwäsche.

Bei der Kontrolle bereits am Sonntag an einer Autobahnraststätte der A3 nahe Hunderdorf (Landkreis Straubing-Bogen) habe der Fahrer angegeben, auf dem Weg in die Türkei zu sein. Die Ermittler entdeckten dann das im Wagen versteckte Gold und Geld und beschlagnahmten beides. Am Montag sei dann Haftbefehl gegen das Duo erlassen worden.

