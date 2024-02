448 Flüge in München wegen Warnstreiks annulliert

Verdi-Warnstreik des Lufthansa-Bodenpersonals – München - Ein Flugzeug der Lufthansa steht am Flughafen München auf dem Vorfeld. - Foto: Sven Hoppe/dpa

Am Münchner Flughafen sind wegen Warnstreiks weit über die Hälfte der geplanten Flüge gestrichen worden. Von 790 Flügen seien 448 annulliert worden, sagte eine Sprecherin der Flughafengesellschaft am Dienstag.

Die Gewerkschaft Verdi hat an mehreren Flughäfen das Lufthansa-Bodenpersonal sowie speziell in München auch die Belegschaft des für das Schleppen der Flugzeuge zuständigen Unternehmens zu Warnstreiks aufgerufen.

Anlass des Bodenpersonal-Warnstreiks sind die konzernweiten Tarifverhandlungen für die laut Verdi rund 25.000 Beschäftigten am Boden - unter anderem bei der Deutschen Lufthansa, Lufthansa Technik, Lufthansa Cargo, Lufthansa Technik Logistik Services, Lufthansa Engineering and Operational Services sowie weiteren Konzerngesellschaften. Lufthansa spricht von rund 20.000 Beschäftigen. Die Tarifverhandlungen sollen an diesem Mittwoch fortgesetzt werden.

© dpa-infocom, dpa:240220-99-53641/3