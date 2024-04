41-Jähriger soll Nachbarn mit Eisenstange geschlagen haben

Nachdem er seinen Nachbarn mit einer Eisenstange attackiert haben soll, ist ein 41-Jähriger aus Egloffstein (Landkreis Forchheim) in Untersuchungshaft gekommen. Aus zunächst unklaren Gründen habe der Mann am Montagabend mit seinem 59-jährigen Nachbarn gestritten, teilte die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Dabei habe sich der Verdächtige eine Eisenstange geholt und habe seinem Kontrahenten eine Platzwunde am Kopf zugefügt.

Der 59-Jährige flüchtete anschließend zu einem anderen Nachbarn in die Wohnung, wie es weiter hieß. Polizeibeamte nahmen den 41-Jährigen vorläufig fest. Er kam am Dienstagnachmittag in Haft. Gegen ihn wird wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Der Verletzte wurde ambulant versorgt.

© dpa-infocom, dpa:240417-99-711458/2