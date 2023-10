41-Jährige stirbt nach Unfall auf Gegenspur

Notaufnahme - Die Zentrale Notaufnahme eines Krankenhaus. - Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Eine 41-Jährige ist nach einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge bei Bärnau (Landkreis Tirschenreuth) gestorben - fünf weitere Menschen sind schwer verletzt worden. Polizeiaussagen zufolge kam ein Kleintransporter am Samstag aus zunächst unklaren Gründen in einer Kurve auf die Gegenspur. Dort stieß das Fahrzeug gegen ein entgegenkommendes Auto mit vier Insassen. Eine 41-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die fünf verletzten Menschen kamen in Krankenhäuser. Mehr Details waren vorerst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:231014-99-566185/2