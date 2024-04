33 Rinder verendet: Urteil gegen Landwirt erwartet

Kühe auf dem Bauernhof - Kühe fressen auf einem Bauernhof in einem Stall frisches Heu. Ein Bauer steht nun in Rosenheim vor Gericht, weil er seine Tiere nicht genug fütterte und pflegte. - Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Im Prozess gegen einen Landwirt wegen Tiertötung und quälerischer Tiermisshandlung wird am Donnerstag (09.30 Uhr) vor dem Amtsgericht Rosenheim voraussichtlich das Urteil gesprochen. Zuvor werden die Plädoyers erwartet. Auf seinem Hof waren vor knapp einem Jahr 33 verendete Tiere gefunden worden, Dutzende weitere waren teils ausgezehrt, von Parasiten befallen und mit Exkrementen beschmiert. Bis zu 30 Zentimeter hoch soll die Gülle in dem Stall gestanden haben.

Zum Auftakt des Prozesses am 18. März hatte der Mann über seine Pflichtverteidiger ein Geständnis abgelegt und sich für seine Taten entschuldigt. Dem 49-Jährigen sei alles über den Kopf gewachsen, berichteten die Anwälte demnach. Er habe an den Folgen einer Corona-Erkrankung gelitten, seine pflegebedürftige Mutter versorgen müssen und sei in eine Depression gestürzt.

Mehrfach hatten Veterinäre des Landratsamts den Hof kontrolliert. Im Frühjahr 2023 entdeckte ein Polizist, der wegen einer anderen Sache den Hof aufsuchte, ein totes Tier im Stall. Schließlich wurden die Kadaver und die entkräfteten lebenden Tiere entdeckt. Die noch lebenden Tiere sollten weitervermittelt werden. Im Raum steht, ob der Landwirt aufgrund seiner psychischen Situation vermindert schuldfähig ist.

