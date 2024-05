19-Jährige tot in Kofferraum: Verdächtiger in U-Haft

Nach dem Fund einer mutmaßlich getöteten jungen Frau sitzt der festgenommene Verdächtige in Untersuchungshaft. Ob der Haftbefehl wegen Mordverdachts oder eines anderen Vorwurfs erlassen wurde, konnte ein Polizeisprecher am Montagmorgen zunächst nicht sagen. Nach Informationen der Mediengruppe Bayern war der 55-Jährige ein Arbeitskollege der 19-Jährigen - das konnte der Sprecher zunächst nicht bestätigen. Polizisten hatten die Tote am Samstag in einer Tiefgarage in Regensburg im Kofferraum eines Autos entdeckt. Wie genau die junge Frau aus dem oberpfälzischen Landkreis Cham starb, ist bisher unbekannt.

