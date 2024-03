1860 verliert bei Schlusslicht: Vierte Niederlage in Serie

Die Münchner „Löwen“ kassieren die nächste Niederlage in der 3. Liga. Beim Tabellenschlusslicht macht just ein Rückkehrer eine unglückliche Figur.

Der TSV 1860 München hat in der 3. Liga schon wieder verloren und kommt der Abstiegszone immer näher. Die „Löwen“ unterlagen am Samstag bei Tabellenschlusslicht SC Freiburg II mit 0:1 (0:0). Das einzige Tor des Nachmittags kassierten die Gäste von Coach Argirios Giannikis in der 71. Minute durch den Freiburger Youngster Luca Marino. In der Tabelle haben die Sechziger nun noch sechs Punkte Vorsprung auf Rang 17, der den Abstieg in die Fußball-Regionalliga bedeuten würde.

Bei 1860 hatte Kapitän und Abwehrchef Jesper Verlaat nach einem Muskelfaserriss im Adduktorenbereich sein Comeback gegeben. Doch just der Niederländer köpfte in der Schlussphase eine Flanke vor die Füße von Marino, der den Ball mit einem strammen Schuss im Tor unterbrachte.

© dpa-infocom, dpa:240330-99-514497/2