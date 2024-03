14 Reisigfeuer in Waldstück in Schwaben angezündet

Eine 57-Jährige und ihr 86-jähriger Vater haben in einem Waldstück in Schwaben auf einer Strecke von rund einem halben Kilometer 14 Reisigfeuer abgezündet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sollen die Feuer am Mittwoch teilweise ohne Aufsicht gebrannt und stark geraucht haben. Die Brandorte zwischen Unterroth (Kreis Neu-Ulm) und Kettershausen (Kreis Unterallgäu) waren für Fahrzeuge der Feuerwehr unzugänglich, daher war ein Traktor mit einem Güllefass voll Wasser für die Löscharbeiten im Einsatz. Laut Polizei waren die Feuer zur Vernichtung von Waldarbeitsabfällen zwar angemeldet, allerdings prüfen die Ermittler nun, ob wegen der Vielzahl der Feuer dennoch ein Verstoß vorliegt. Verletzt wurde bei dem Vorfall laut Polizei niemand.

