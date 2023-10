13 Niederbayern schaffen es über die Liste in den bayerischen Landtag

Die Landtagswahl war zwar am Sonntag, aber erst am Dienstagvormittag hat es für die einen dann doch noch Grund zur Freude gegeben, für die anderen aber die Erkenntnis, dass es nicht ganz gereicht hat. Kurz vor Mittag erst waren alle Ergebnisse aus den neun niederbayerischen Wahlkreisen ausgezählt, so dass feststand, wer über die Wahlliste seiner Partei Mitglied im Bayerischen Landtag wird. Zu 13 direkt gewählten Abgeordneten kommen acht von der CSU und einer von den Freien Wählern über die Liste.