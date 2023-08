1002 Warhols am Haidplatz: Extremkünstler holt Weltrekord nach Regensburg

Um 19.30 Uhr am Samstagabend war fast der gesamte Haidplatz mit Warhol-Porträts bedeckt. −Foto: Martini

Über 1000 Porträts von Andy Warhol. Auf über 100 Quadratmeter Papier abgebildet. Der Oberpfälzer Extremkünstlers Michael Werner hat genau das am Samstag auf dem Haidplatz getan - und damit einen sensationellen Kunstweltrekord nach Regensburg geholt.









Um 19.30 Uhr am Samstagabend war fast der gesamte Haidplatz mit Warhol-Porträts bedeckt. 1002 Siebdrucke schaffte der Lehrer und Aktionskünstler Michael Werner aus Maxhütte-Haidhof, Landkreis Schwandorf. Damit hat er einen Weltrekord erreicht. So viele live erstellte Porträts gab es noch nie.





Regen am Abend





Gegen 18 Uhr hatte es gar nicht gut ausgesehen. 872 Porträts des Künstlers Andy Warhol mussten eingerollt werden, weil sich der Himmel verdüsterte. Aber viele Cafégäste packten mit an. Als der Regen auf den Haidplatz niederprasselte, waren alle Siebdruck-Bahnen im Zelt. Nach einer halben Stunde konnte Michael Werner weitermachen. Das gelang nur, weil so viele Regensburger mitgeholfen haben, die Bahnen wieder auszubreiten.



Bei seiner Kunstperformance der Superlative wollte Werner die Maßstäbe aller live erstellten Porträtserien sprengen. „Ich will mit dem Mega-Bild eine Bestmarke nach Regensburg holen, die fürs nächste Jahrhundert taugt“, sagte der Künstler vorab. Laut eigenen Angaben wollte er mit der Aktion die Grenzen der Kunst auf dem Haidplatz neu definieren. Die Kunstaktion am Haidplatz ist offizieller Bestandteil des Regensburger Kulturprogramms „Höhenflug“, das risikoreiche Kulturprojekte fördert.



„The King of Pop-Art“ Warhol gestaltete selbst zahlreiche Portraitserien - beispielsweise von Elvis Presley oder Marilyn Monroe. Er schaffte aber nie mehr als 250 Stück pro Bild.

