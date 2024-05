100.000 Euro Schaden bei Küchenbrand

Bei einem Küchenbrand in einem Reihenhaus in München ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Der 85-jährige Bewohner kam mit einer leichten Rauchvergiftung ins Krankenhaus, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit.

Nachbarn hatten das Feuer am Samstagnachmittag bemerkt und den Mann aus seiner Wohnung ins Freie gebracht. Die Kücheneinrichtung stand komplett in Flammen, auch die übrigen Räume im Erdgeschoss des Reihenhauses seien schwer beschädigt worden. Die Polizei ermittelt nun zur Ursache des Brandes.

