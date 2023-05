Feuerwehr - Feuerwehrleute stehen hinter einem Einsatzfahrzeug. - Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Bei einem Scheunenbrand in Schwaben ist ein Sachschaden von rund 100.000 Euro entstanden. Menschen oder Tiere seien bei dem Feuer am Sonntag in Thierhaupten (Landkreis Augsburg) nicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die Brandursache blieb zunächst unklar. In der Scheune befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers mehrere Maschinen und Geräte, die teilweise beschädigt wurden.

