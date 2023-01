Zwei Frauen stürzen nachts samt Balkon in die Tiefe

Der Balkon musste noch in der Nacht entfernt werden. −Foto: Feuerwehr Moosburg

Mit einem Eisenbalkon sind zwei Frauen in Moosburg am Samstagabend gegen 22.15 Uhr in die Tiefe gestürzt und haben sich leicht verletzt.



Der acht auf zwei Meter große Balkon war nachträglich an der Fassade des Mehrparteienhauses angebracht worden, er befand sich im ersten Stock. Er war aus der Verankerung gerissen und abgestürzt - die beiden 25-jährigen Frauen, die sich zu diesem Zeitpunkt auf ihm befanden, riss er mit.









Sie erlitten laut Polizei Prellungen, Blutergüsse und Abschürfungen. Beide wurden vor Ort vom Rettungsdienst erstversorgt. Ins Krankenhaus mussten sie nicht.



In instabiler Lage



Da sich der Balkon in einer instabilen Lage befand und drohte, von dem Vordach herunterzustürzen, wurde dieser durch die Freiwillige Feuerwehr Moosburg an der Isar zuerst gesichert und im weiteren Verlauf weggehoben und am Boden abgesetzt.



Noch in der Nacht wurde das Gebäude durch einen Fachberater des Technischen Hilfswerks begutachtet. Hierbei konnten keine weiteren bedenklichen Gebäudeschäden festgestellt werden.



Durch das Herabstürzen des Balkons wurde dieser zerstört und die betreffende Hausfassade und das darunterliegende Vordach beschädigt. Der Sachschaden wird bisher auf 25.000 Euro geschätzt.



Durch die Polizeiinspektion Moosburg a. d. Isar und die Staatsanwaltschaft Landshut wird aufgrund des Anfangsverdacht der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

− kse