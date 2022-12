Zwei Corona-Tests bei Kapstadt-Passagieren positiv

Testsets mit Abstrichstäbchen liegen in einem Testzentrum für Corona-Verdachtsfälle. −Foto: Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Aus dem am Freitagabend in München angekommenen Flug mit Passagieren aus Kapstadt sind zwei positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab eine Sprecherin des bayerischen Gesundheitsministeriums am Samstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bekannt. Beide seien isoliert. Um welche Variante des Virus es sich dabei handelt, war zunächst unklar. Es laufe die Genomsequenzierung um herauszufinden, ob es sich bei den Proben tatsächlich um die neue besorgniserregende Variante Omikron handelt. Die Öffentlichkeit werde über das Ergebnis sofort informiert, sobald es vorliege.



© dpa-infocom, dpa:211127-99-165725/2