Wirtschaftsminister Habeck sucht einen Fotografen - für 350.000 Euro

Das Ministerium von Wirtschaftsminister Robert Habeck hat eine Stellenausschreibung für einen Fotografen herausgegeben.

Von Karin Seibold

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) macht sich mit Hilfe seines Ministeriums auf die Suche nach einem Fotografen. Und der soll ein ordentliches Gehalt bekommen.









Mehr als 350.000 Euro sind in der Stellenausschreibung angegeben, und das für einen Zeitraum von zwei Jahren - von 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2024. Zwei Jahre Verlängerung sind möglich. Dabei ist die Stellenbeschreibung aber neutral gefasst: Das Ministerium sucht kurzfristig eine „fotografische Begleitung des Ministers/der Ministerin und zur Auftragsfotografie“. Das bedeutet, die Ministerstelle könnte unter Umständen ja auch jemand anderes ausfüllen.



Haupteinsatzort: Berlin



Haupteinsatzort für den gesuchten Profi-Fotografen sind laut Stellenbeschreibung die Räume im Wirtschaftsministerium in Berlin. Die Aufgaben des künftigen freien Mitarbeiters: Fotografische Reise- und Terminbegleitung, Bereitstellung der Bilder und Bildbearbeitung, Auftragsfotografie für die Öffentlichkeitsarbeit des Wirtschaftsministeriums und Archivierung der übermittelten Fotografien.



Keine festen Arbeitszeiten



Feste Arbeitszeiten werden dafür nicht genannt. Im Gegensatz dazu aber das geschätzte Honorar: 350.000 Euro ohne Mehrwertsteuer.