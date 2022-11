Wildschweine überfahren: Nummernschild verrät Fahrer

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. −Foto: Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Nach einem Unfall mit vier toten Wildschweinen ist ein Lkw-Fahrer im Landkreis Starnberg einfach weitergefahren - sein verlorenes Nummernschild hat ihn dann verraten. Am frühen Dienstagmorgen sei ein 21-jähriger Autofahrer auf die liegengebliebenen und völlig ungesicherten Tierkadaver gefahren, teilte die Polizei mit. Das Auto des jungen Mannes sei dadurch beschädigt worden.



Die Beamten fanden dann am Unfallort ein Autokennzeichen mit frischen Wildspuren, das sie einem Lkw zuordnen konnten. Der Fahrer müsse sich nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten, hieß es.



© dpa-infocom, dpa:211116-99-22856/2