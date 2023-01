Weinzierl bei Nebelhorn Trophy noch nicht in Form

Nathalie Weinzierl aus Deutschland in Aktion. −Foto: Foto: Sergei Grits/AP/dpa

Eiskunstläuferin Nathalie Weinzierl hat bei der Nebelhorn Trophy einen schwachen Saisonstart hingelegt. In der Kür zeigte die 27-Jährige mehrere Sprünge nur doppelt und landete auf Rang 25 mit 127,99 Punkten. Die Mannheimerin nahm nicht an der Olympia-Qualifikation teil, weil Nicole Schott bereits einen Platz bei der Weltmeisterschaft gesichert hatte. "Ich muss meine Leistung aus dem Training auf den Wettkampf übertragen. Im Training lief es auf jeden Fall besser als hier", sdagte die Jura-Studentin, die kurz vor der Nebelhorn Trophy Abschlussklausuren geschrieben hatte.



Die US-Amerikanerin Alysa Liu bestätigte ihre Favoritenrolle und holte mit ihrem überlegenen Sieg und 207,40 Zählern einen dritten Startplatz für die US-Frauen für die Olympischen Spiele in Peking 2022.



