Warnung für Badegäste: Verdacht auf Zerkarien im Wasser

Die Verwaltungsgemeinschaft Breitbrunn am Chiemsee warnt Badegäste.

Die Verwaltungsgemeinschaft Breitbrunn am Chiemsee (Landkreis Rosenheim) warnt: Im Bereich des alten Badestrands in Kailbach besteht der Verdacht, dass sich Parasiten, sog. Zerkarien, im Wasser befinden. Dadurch können Hautrötungen und Juckreiz auftreten.



Folgende Verhaltensweisen können laut Warnung der Verwaltungsgemeinschaft das Risiko eines Zerkarienbefalls verringern:



- längere Aufenthalte im Flachwasserbereich vermeiden (gerade Kinder sind gefährdet)

- meiden von oder nur kurzer Aufenthalt in Bereichen mit dichtem Wasserpflanzen-Bewuchs

- Baden in den frühen Morgenstunden vermeiden, da sich in dieser Zeitspanne die meisten frei schwimmenden und damit infektiöse Zerkarien im Wasser aufhalten

- bevorzugt in tieferen oder leicht strömenden Bereichen schwimmen

- nach dem Schwimmen die Badesachen wechseln

- den Körper mit einem Handtuch gut abreiben (Zerkarien trocknen schnell aus)

