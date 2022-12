Von der Couchpotato zum Hobby-Sportler: Experte gibt sechs Tipps

−Symbolbild: Sina Schuldt/dpa

Im Kampf gegen Corona-Kilos und sonstigen Speck: Internist und Sportmediziner Dr. Achim Spechter gibt einfache Tipps, wie jeder mehr Bewegung in seinen Alltag bringen kann.



Zu kalt, zu nass, zu anstrengend, keine Zeit: Ausreden sind generell für viele schnell gefunden, wenn es um Sport geht. Da lebt es sich als Couchpotato doch viel leichter. Auch die letzten Monate sind an so manchem nicht spurlos vorübergegangen: Homeoffice und wenig Bewegung haben das ein oder andere Corona-Kilo gefordert. Doch eigentlich wissen es alle: Sport ist wichtig für Gesundheit und Wohlbefinden - für Herz, Kreislauf und Stoffwechsel.



Dr. Achim Spechter ist Internist und Sportmediziner in Passau, arbeitet mit Profisportlern, aber auch mit dem "Otto-Normal-Sportler" oder dem "Sportmuffel". Er verrät in der PNP Tipps, wie jeder sein Leben sportlich bereichern kann - ganz einfach und alltagstauglich. Und so viel sei verraten: Besonders Tipp vier wird wirklich jedem gefallen.



1. Setzen Sie sich realistische Ziele

Wer bisher gar keinen Sport betrieben hat, für den reicht schon mehr Bewegung: Verzichten Sie einfach auf den Aufzug, steigen sie aus dem Bus schon ein bis zwei Haltestellen früher aus oder gehen Sie mit einem Schrittzähler zwei- bis dreimal die Woche abends für 30 bis 60 Minuten spazieren. Wer dagegen schon regelmäßig sportelt, der sollte wissen, wie häufig das bisher war. Dann erhöhen Sie Ihr Trainingspensum zunächst um 25 bis 50 Prozent: Also wer beispielsweise bisher drei Stunden pro Woche Sport treibt, der sollte zunächst vier bis fünf Stunden anstreben.



2. Dokumentieren Sie Ihren Sport bzw. Ihre Bewegungsformen

Zur Selbstkontrolle empfiehlt Dr. Spechter, seine sportlichen Aktivitäten zu dokumentieren. "Altmodisch" mit Stift und Papier oder auch gerne digital: So gibt es beispielsweise viele Wearables, also Schritt- und Kalorienzähler, oder Sportler-Plattformen. Dort stellt man seine Aktivität online und bekommt von seinen Sportfreunden Anerkennungszeichen.



3. Gemeinsam geht’s leichter

Sprechen Sie Ihren Nachbarn an, Freunde oder Kollegen: So überwinden Sie sich leichter und müssen sich nicht alleine motivieren. Vereinbaren Sie feste Trainingstreffs, am besten ein- bis zweimal wöchentlich.



4. Belohnen Sie sich

Ein Tipp, der vielen wohl besonders gefallen wird: Belohnen Sie sich! "Nach einem Monat haben Sie sich ein Abendessen mit Ihren Liebsten verdient, gerne auch mit Nachspeise", sagt Dr. Spechter.



5. Freuen Sie sich über alles, was Sie schaffen

Seien Sie stolz auf sich selbst: über jeden zusätzlichen Schritt, jede zusätzliche Minute, jeden zusätzlichen Kilometer. Und am besten draußen an der frischen Luft. Spüren Sie die neue Freiheit und freuen Sie sich!



6. Raus aus den alten Gewohnheiten

Oft hört Dr. Spechter in seiner Praxis: Dazu fehlt mir die Zeit. Aber: "Überlegen Sie sich, wofür Sie Ihre Zeit eigentlich verwenden. Zum Beispiel für Fernsehen und Social Media?" Das ist natürlich alles erlaubt. Aber wagen Sie doch einfach einen Versuch und reduzieren Sie bewusst ihre Bildschirmzeit. "Sie werden merken, dass Sie die neugewonnene Freizeit automatisch für mehr körperliche Aktivitäten nutzen", sagt Dr. Spechter.



