Vollsperrung der A3 bei Passau: So lief der Brückenabriss

Eine Stunde früher als erwartet ist die Vollsperrung der A3 zwischen Pocking (Landkreis Passau) und der österreichischen Grenze bei Suben am Sonntagnachmittag aufgehoben worden.



Ab 14 Uhr war die vielbefahrene Autobahn wieder für den Verkehr frei. Es seien die letzten Arbeiten nach dem Brückenabriss erledigt, sagte Christian Lallinger, Geschäftsbereichsleiter Bau bei der Autobahn GmbH in Deggendorf, kurz vor der Öffnung der Autobahn im PNP-Gespräch. Die Fahrbahn habe noch gereinigt und die Schutzplanken hätten geschlossen werden müssen. Lallinger zeigte sich zufrieden: Alles sei problemlos im Zeitrahmen abgelaufen.



In einer Nachtschicht ist die Brücke, die bei Afham über die A3 führt, abgerissen worden. 15 Mitarbeiter seien im Einsatz gewesen, die die ganze Nacht durchgearbeitet hätten, so Lallinger.

